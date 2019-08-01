سياسة
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طالبان: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
كشفت حركة طالبان عن الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة، مبدية أملها في إنهاء الاتفاق على كيف ومتى ستغادر الولايات المتحدة أفغانستان، في جلسة مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع المقبل.
طالبان: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
المتحدث باسم مكتب حركة طالبان في قطر سهيل شاهين / AFP
1 أغسطس 2019

قال المتحدث باسم مكتب حركة طالبان في قطر سهيل شاهين، الخميس، إن من الممكن التوصُّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

وأضاف شاهين في تصريح للصحفيين "لقد تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، ونأمل أن نتفق على كيف ومتى ستغادر الولايات المتحدة أفغانستان، في جلسة مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع المقبل".

وأشار إلى استمرار المحادثات المكثفة بين الجانبين، مبيناً أن من المخطط التوقيع على اتفاقية لإنهاء الحرب والصراعات.

وأعلن المبعوث المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الأربعاء، في تغريدة بحسابه على تويتر، الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع طالبان.

وأضاف خليل زاد "أدَّت طالبان دورها في الدوحة، فسنؤدِّي دورنا أيضاً، حتى نتمكن من إبرام الصفقة التي نعمل عليها منذ شهور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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