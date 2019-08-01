اختُتم في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر مراسل وكالة الأناضول أن أعضاء مجلس الشورى العسكري، انتقلوا إلى المجمع الرئاسي بعد زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأضاف أن الاجتماع انطلق برئاسة أردوغان، وبحضور أعضاء المجلس في المجمع الرئاسي. كما استمر الاجتماع لنحو ساعة ونصف.

وحضر الاجتماع كل من نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير العدل عبدالحميد كول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، والخارجية مولود جاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءات ألبيرق، ووزير التربية ضياء سلجوق، ورئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميد دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك أقيوز.