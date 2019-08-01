سياسة
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كوشنر يصل إلى القاهرة في محطته الثالثة لبحث "صفقة القرن"
وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى مصر الخميس، في ثالث محطات جولته في الشرق الأوسط، وذلك في إطار جولة تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".
كوشنر يصل إلى القاهرة في محطته الثالثة لبحث "صفقة القرن"
جاريد كوشنر يصل إلى القاهرة في جولة شرق أوسطية / AFP
1 أغسطس 2019

وصل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى مصر الخميس، في ثالث محطات جولة شرق أوسطية.

وتشمل الجولة عدة دول لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميّاً بـ"صفقة القرن".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر "وصل إلى القاهرة ظهر اليوم جاريد كوشنر، في إطار جولة بالمنطقة تشمل الاْردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر".

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، حيث شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، إذ عقد خلالها اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

ويرافق كوشنر في جولته كلّ من نائبه آفي بيركويتز، وجيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسمياً حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

وذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب سيقرر بنهاية أغسطس/آب، موعد نشر الجزء السياسي من الخطة الخاصة بعملية السلام المسماة "صفقة القرن"، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وأشار مسؤول أمريكي إلى أن الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم ملك المغرب محمد السادس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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