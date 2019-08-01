ذكر موقع وكالة بلومبرغ الأميركية الخميس، أن مسؤولاً مقرَّباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكّد أن السعودية تدرس شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأضافت الوكالة أن البلدين ناقشا بناء خط أنابيب يربط بين السعودية ومدينة إيلات الإسرائيلية، وفق ما أكده الوزير السابق في حكومة نتنياهو أيوب قرا.

وتابعت بلومبرغ بأن مشروع طاقة بهذا الحجم سيتطلب علاقات دبلوماسية رسمية بين السعودية وإسرائيل، مرجحةً أن تكون لذلك ردَّات فعل سياسية في المنطقة، إذ لا تزال إسرائيل مكروهة إلى حد كبير في العالم العربي بسبب معاملتها للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وتحت الحصار في غزة.

وأشارت الوكالة إلى وجود تحالف سري بين إسرائيل والسعودية في معاداتهما لإيران، مشدّدة على صعوبة إضفاء الطابع الرسمي على هذا التحالف.

وألمحت إلى أن قرا كان أحد أقرب مستشاري نتنياهو في العلاقات مع الدول العربية، وكان من بين عدد من الوزراء الإسرائيليين الذين ظهروا علناً في دولة خليجية العام الماضي، مبرّراً ذلك بقوله "هذا الأمر عن المصلحة المشتركة".

وعلقت بلومبرغ بأن إسرائيل ستجد في السعودية شريكاً شغوفاً لصناعة الغاز الطبيعي الناشئة، إذ تخّطط المملكة للاستثمار في الغاز بأكثر من 150 مليار دولار خلال العقد القادم، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الرخيصة.

وبينما يجادل بعض السعوديين بأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو أمر طبيعي بلغة المصالح، يعارض كثيرون الفكرة بشدة، حتى إن مجموعة من أكثر من ألفَي مواطن من دول خليجية مختلفة عمّمَت العام الماضي عريضة عبر الإنترنت "لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، ووقّعوا بأسمائهم بالكامل، وهو ما اعتبرته بلومبرغ خطوة نادرة في منطقةٍ حرية التعبير فيها محدودة.