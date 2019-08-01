سياسة
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إيران والإمارات توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الحدودي
وقّع قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي علي محمد مصلح الأحبابي، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود.
إيران والإمارات توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الحدودي
قائد حرس الحدود الإيراني وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود
1 أغسطس 2019

وقّعت إيران والإمارات الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز وترسيخ الأمن الحدودي.

ووفق وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، وقّع قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي علي محمد مصلح الأحبابي، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود.

وأوضحت أن "اليوم الثاني لاجتماع دبلوماسية الحدود بين البلدين، أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون الحدودي".

وتابعت "إذا اتُّخذ قرار حدودي طارئ يجري التنسيق من خلال وسائل التواصل أو الاجتماعات الحضورية بين البلدين".

وستُعقَد اجتماعات منتظمة بين البلدين سنويّاً في طهران وأبو ظبي، ومرة كل ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من الطرفين، وفق الوكالة.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني إن هذه الاجتماعات مع الإمارات تساهم في تعزيز التعاون وترسيخ الأمن الحدودي، وتوفّر أيضاً التسهيلات للعبور الشرعي بين الحدود وللصيادين، والتصدي لكل من يحاول انتهاك أمن البلدين.

بدوره أوضح قائد قوات خفر السواحل الإماراتي أن توقيع مذكرة تفاهم حدودية خطوة إيجابية لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين، ومراقبة الحدود، وتسهيل حركة المرور وما إلى ذلك.

وقالت الإمارات الأربعاء، إن اجتماع مسؤولها الأمني مع نظيره الإيراني اقتصر على شؤون متعلقة بالحدود تشمل الصيادين ومكافحة عمليات التهريب.

جاء ذلك غداة تأكيد طهران الثلاثاء، إجراء مباحثات مع أبو ظبي حول "أمن الخليج"، عُقدت بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي في إيران. وتشهد العلاقات الإماراتية-الإيرانية توتُّراً مستمرّاً بسبب الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى"، المتنازع عليها بين أبو ظبي وطهران، وتقول الأولى إن الثانية تحتلها.

وتفاقم التوتر بين البلدين على خلفية الصراع المحتدم في اليمن منذ نحو 5 أعوام، بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية، الذي تعد الإمارات عضواً فيه رغم انسحابها جزئيّاً مؤخَّراً، والمسلحين الحوثيين الذين تُتهم إيران بدعمهم.

كما زاد التوتر على خلفية اتهام إيران باستهداف أو تحريض جماعات أخرى على استهداف ناقلات نفطية في الخليج، وهو ما نفته طهران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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