سياسة
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حظر النقاب يدخل حيّز التنفيذ في هولندا
أعلنت وزارة الداخلية الهولندية في بيان، أنه اعتباراً من بداية أغسطس/آب الجاري، حُظر ارتداء كل ما يُخفِي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة ومنشآت التعليم والمستشفيات والمقرات الحكومية العامة.
حظر النقاب يدخل حيّز التنفيذ في هولندا
قانون حظر النقاب يدخل حيز التنفيذ في هولندا  / AA
1 أغسطس 2019

دخل قانون حظر النقاب حيِّز التنفيذ في هولندا اعتباراً من الخميس، الأول من أغسطس/آب 2019.

وأعلنت وزارة الداخلية الهولندية، في بيان، أنه اعتباراً من الخميس يُحظر ارتداء كل ما يُخفِي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة ومنشآت التعليم والمستشفيات والمقرات الحكومية العامة.

وقالت إن موظفي الأماكن المشمولة في القانون يمكنهم مطالبة النساء المنتقبات بالكشف عن وجوههن أو مغادرة المبنى، وفي حال مخالفة هذا الأمر ستتدخل الشرطة وقد تفرض عقوبات.

ووفقاً للبيان فإن الحظر لا يشمل الأشخاص الذين يُضطرون إلى إخفاء وجوههم لضرورات العمل، والمرضى الذين يبقون فترة طويلة بالمشفى ويغطون وجوههم لضرورات صحية، فضلاً عن الملابس التي فيها أقنعة خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية.

وفي وقت سابق أعلن جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب نداء الإسلامي، أن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر النقاب الذي يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.

وفي 2018 صدّق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر النقاب الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وتَقرَّر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أغسطس/آب.

ويحظر القانون ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة ومنشآت التعليم والمستشفيات والمقرات الحكومية العامة.

والعام الماضي أعلن رؤساء بلديات العاصمة أمستردام وروتردام وأوترخت، أنهم لا يفكرون في تطبيق القانون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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