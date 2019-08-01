سقط عشرات بين قتيل وجريح الخميس، في هجوم للحوثيين استهدف ثكنة للشرطة في جنوب اليمن قرب محافظة عدن، بينما استهدف هجوم انتحاري أيضاً مركزاً لقيادة قوات الأمن.

واستهدف الهجوم الذي تبنّاه الحوثيون ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كلم غرب عدن، ونُفّذ بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة حسبما أوضحت قناة المسيرة التابعة للجماعة، التي أكدت أن من بين القتلى العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد الملقَّب بـ"أبو اليمامة".

وقال مصدر عسكري لوكالة الأناضول طلب عدم ذكر اسمه، أن اليافعي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون الخميس، استهدف عرضاً عسكريّاً لقوات الحزام الأمني، في معسكر الجلاء.

ونقلت الأناضول عن مصدر قوله إن 25 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى سقطوا جراء الهجوم المزدوج على العرض العسكري في عدن.

من جانبها، أعلنت قناة المسيرة أن سلاح سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابعة للحوثيين نفذت عملية مشتركة استهدفت معسكر الجلاء في عدن.

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، أنه نتج عن العملية "مصرع وإصابة عشرات بينهم قيادات، وتسببت في حالة إرباك كبيرة ضمن صفوفهم".

وبيّن سريع "استهداف العرض العسكري بطائرة (قاصف 2k)، وصاروخ باليستي متوسط المدى، لم يكشف عنه حتى الآن".

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف الأمم المتحدة.