سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني وجرح 3 من جنوده جنوب غزة
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، إنه قتل فلسطينياً، فيما جُرح 3 من جنوده بينهم ضابط، في اشتباك مسلح قرب الحدود مع قطاع غزة، كما ذكر جيش الاحتلال أنه قصف موقعاً يتبع حركة حماس، في أعقاب الحادثة.
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني وجرح 3 من جنوده جنوب غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني وجرح 3 من جنوده في اشتباك مسلح قرب الحدود مع قطاع غزة / Reuters
1 أغسطس 2019

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، أنه قتل فلسطينياً، فيما جُرح 3 من جنوده بينهم ضابط، في اشتباك مسلح قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان أصدره إن مسلحاً فلسطينياً عبر السياج الحدودي جنوبي القطاع، وأطلق النار على جنود إسرائيليين مما أسفر عن إصابة ضابط بجراح متوسطة، وجنديين بجراح طفيفة.

وأضاف البيان أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني وقتلوه، كما ذكر البيان أنه قصف موقعاً يتبع حركة حماس، في أعقاب الحادثة.

وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذيفتين ومصابيح إنارة على المنطقة الحدودية شرقي بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس، بعد سماع أصوات إطلاق نار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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