سياسة
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أردوغان يعزّي الملك سلمان هاتفياً في وفاة أخيه ويبحث معه العلاقات الثنائية
قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في وفاة أخيه الأمير بندر بن عبد العزيز. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
أردوغان يعزّي الملك سلمان هاتفياً في وفاة أخيه ويبحث معه العلاقات الثنائية
الرئيس التركي يقدم التعازي للعاهل السعودي في وفاة أخيه الأمير بندر بن عبد العزيز / AA
31 يوليو 2019

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة أخيه الأمير بندر بن عبد العزيز، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين الأربعاء، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان في الاتصال عن تعازيه للملك سلمان في وفاة أخيه، داعياً للفقيد بالرحمة.

كما بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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