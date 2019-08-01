سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 1 أغسطس/آب 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم، كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 1 أغسطس/آب 2019
العاهل اللأردني يلتقي كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر خلال جولة للأخير تتضمن 5 دول عربية وإسرائيل / AFP
1 أغسطس 2019

العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وألمانيا ترفض طلباً أمريكياً للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

الجديد على TRT عربي:

هل تدير أبو ظبي دفتها من الرياض إلى طهران؟

شاهد!

مملكة آل دقلو في السودان.. وكيف يحاول حميدتي السيطرة على البلاد

      العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

      شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استناداً إلى حل الدولتين. جاء ذلك لدى استقبال الملك عبد الله الثاني، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان [TRT عربي]

      تأتي الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية لكوشنر تشمل 5 دول عربية وإسرائيل، وتشمل جولة كوشنر إسرائيل والأردن ومصر والسعودية والمغرب، فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضاً ضمن الجولة. [الأناضول]

      ويرافق كوشنر في جولته كل من نائبه آفي بيركويتز وغرينبلات والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميّاً حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر. [TRT عربي]

      ألمانيا ترفض طلباً أمريكياً للمساعدة في تأمين مضيق هرمز

        رفضت ألمانيا طلباً أمريكياً للمساعدة في ضمان الأمن بمضيق هرمز، على خلفية الأزمة مع إيران، وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية أولريكة ديمر، إن نهج بلادها في التعاطي مع الأزمة الإيرانية يختلف بشكل كبير عن النهج الأمريكي الحالي. [TRT عربي]

        وأضافت ديمر في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الألمانية برلين الأربعاء، أن بلادها رفضت طلباً من واشنطن للمساعدة في ضمان الأمن بمضيق هرمز، ولفتت إلى أن بلادها تعمل على التنسيق مع فرنسا وبريطانيا في ما يتعلق بالأمن البحري في منطقة الخليج. [TRT عربي]

        وفي سياق متصل أعلنت البحرين الأربعاء، في بيان أوردته الخارجية البحرينية، استضافة اجتماع "عسكري دولي هامّ"، لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز، وقال البيان إن الاجتماع "سيبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور، للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها" حسب البيان. [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
          اكتشف
          غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
          الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
          إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
          زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
          مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
          "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
          الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
          قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
          عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
          ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
          زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
          كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
          بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
          وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
          الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
          ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
          Contact us