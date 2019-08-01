العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وألمانيا ترفض طلباً أمريكياً للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

الجديد على TRT عربي:

هل تدير أبو ظبي دفتها من الرياض إلى طهران؟

شاهد!

مملكة آل دقلو في السودان.. وكيف يحاول حميدتي السيطرة على البلاد

العاهل الأردني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة

شدّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استناداً إلى حل الدولتين. جاء ذلك لدى استقبال الملك عبد الله الثاني، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان [TRT عربي]

تأتي الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية لكوشنر تشمل 5 دول عربية وإسرائيل، وتشمل جولة كوشنر إسرائيل والأردن ومصر والسعودية والمغرب، فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضاً ضمن الجولة. [الأناضول]

ويرافق كوشنر في جولته كل من نائبه آفي بيركويتز وغرينبلات والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسميّاً حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر. [TRT عربي]

ألمانيا ترفض طلباً أمريكياً للمساعدة في تأمين مضيق هرمز

رفضت ألمانيا طلباً أمريكياً للمساعدة في ضمان الأمن بمضيق هرمز، على خلفية الأزمة مع إيران، وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية أولريكة ديمر، إن نهج بلادها في التعاطي مع الأزمة الإيرانية يختلف بشكل كبير عن النهج الأمريكي الحالي. [TRT عربي]

وأضافت ديمر في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة الألمانية برلين الأربعاء، أن بلادها رفضت طلباً من واشنطن للمساعدة في ضمان الأمن بمضيق هرمز، ولفتت إلى أن بلادها تعمل على التنسيق مع فرنسا وبريطانيا في ما يتعلق بالأمن البحري في منطقة الخليج. [TRT عربي]

وفي سياق متصل أعلنت البحرين الأربعاء، في بيان أوردته الخارجية البحرينية، استضافة اجتماع "عسكري دولي هامّ"، لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز، وقال البيان إن الاجتماع "سيبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور، للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها" حسب البيان. [الأناضول]