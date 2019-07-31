قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة تعيش مرحلة خطيرة، تحاول فيها إسرائيل تدميرها وتدمير حل الدولتين، عبر التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة.

وأضاف اشتية، في بيان صدر الأربعاء، أن ما تمارسه إسرائيل يمر "بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تصدر عنها تصريحات متطرفة ومجحفة بالحقوق الفلسطينية الثابتة".

وجاء حديث رئيس الوزراء خلال استقباله ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت، في مكتبه في رام الله، بمناسبة انتهاء مهامه.

وأشار اشتية إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، قاتل وغير مبرر.

وأضاف أن قرارَي القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر، محاولة لكسر الأمر الواقع.

وكانت جرافات إسرائيلية شرعت، في منتصف يوليو/تموز الجاري، في هدم مبانٍ عدة في وقت واحد، بوادي الحمص بحي صور باهر جنوبي القدس، بعد إخلائها من سكانها، في إجراء أدانته دول أوروبية وغيرها في جلسة عقدها مجلس الأمن.