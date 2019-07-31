قال الأمين العام لحزب تحيا تونس سليم العزابي الأربعاء، إن الحزب سيرشح رئيس الحكومة ورئيس الحزب يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول القادم.

وأضاف العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن "رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي".

وتنتهي في يوم الأربعاء سبعة أيام من الحداد الرسمي على السبسي، الذي توفي الخميس الماضي عن عمر 92 عاماً، وودع التونسيون جثمانه السبت الماضي، في جنازة شارك فيها مواطنون وقادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنبية.

وأدى رئيس البرلمان محمد الناصر الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس، وقُدمت الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن المجلس الوطني لحركة تحيا تونس انتخب، في 2 يونيو/حزيران الماضي، الشاهد رئيساً للحزب.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن 44 نائباً في البرلمان، من أصل 217، عن كتلة "الائتلاف الوطني" المقربة من الشاهد، تأسيس حزب حركة تحيا تونس.

وتأسست الكتلة في سبتمبر/أيلول 2018، وضمت نواباً منشقين عن أحزاب نداء تونس الذي أسسه السبسي، وحركة مشروع تونس، وحزب آفاق تونس، إلى جانب نواب مستقلين، وتُقدم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بين يومي 2 و9 أغسطس/آب المقبل.