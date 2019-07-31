كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن مشاورات مقبلة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول نشر قوة حماية في الخليج.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، لقناة الحرة الأمريكية، إنّ المشاورات "تهدف إلى معرفة مدى استعداد القوات البحرية التابعة لدول الناتو لتفعيل الوجود العسكري في مياه الخليج".

وأضاف أنّ الهدف من تلك القوة هو "حماية الملاحة البحرية في المياه الدولية".

كما شدد على أن رغبة واشنطن الوحيدة في هذا الشأن هي "رفع جاهزية قوة الردع"، لافتاً إلى احتمالية "تعزيز وجود القوات العسكرية في بعض دول الخليج".

وفي هذا الشأن، أشار المسؤول الأمريكي إلى عمل واشنطن حالياً على تفعيل قدرات قاعدة الأمير سلطان الجوية وسط المملكة السعودية.

وجاءت تلك التصريحات بعد ساعات من انتهاء اجتماعات أمنية وعسكرية موسعة في المقر العام للقيادة الوسطى الأمريكية بولاية فلوريدا (سنتكوم).

وشارك في الاجتماعات وزير الدفاع مارك إسبر، ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة، الجنرال جو دنفورد، وقائدا قيادة سنتكوم الجنرال كينيث ماكينزي والعمليات الخاصة الجنرال ريتشارد كلارك.

وتصاعد التوتر مؤخراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.