سياسة
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العاهل الأرني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
شدد العاهل الأردني، الملك عبد اله الثاني الأربعاء، على تحقيق سلام دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى حل الدولتين، وذلك لدى استقبال الملك عبد الله، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان.
العاهل الأرني يؤكد لكوشنر ضرورة تحقيق سلام يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في عمان
31 يوليو 2019

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استناداً إلى حل الدولتين.

جاء ذلك لدى استقبال الملك عبد الله الثاني، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وتأتي الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية يجريها كوشنر وتشمل 5 دول عربية وإسرائيل.

وحسب المصدر ذاته، جدد الملك عبد الله الثاني تأكيد "ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، استناداً إلى حل الدولتين".

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومستشار الملك عبد الله للاتصال والتنسيق بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكي الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

وتشمل جولة كوشنر إسرائيل والأردن ومصر والسعودية والمغرب، فيما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضاً ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر في جولته كلاً من نائبه آفي بيركويتز وغرينبلات والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسمياً حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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