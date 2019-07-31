سلّم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، مذكرة احتجاج على ما أورده في إحاطته لمجلس الأمن الدولي من "مغالطات" حول الوضع في ليبيا، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.

وأوضح البيان أن "السراج قام الأربعاء باستدعاء المبعوث الأممي، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجاً على ما ورد من مغالطات بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا الاثنين الماضي"، ولم يوضح البيان مضمون المذكرة أو المغالطات التي قدم الاحتجاج بشأنها.

غير أن رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق الليبية فندت في وقت سابق الأربعاء، اتهامات وجهها سلامة إليها بضم متطرفين في صفوف قواتها، وتوعدته بالملاحقة القانونية في حال لم يُثبت صحة اتهاماته.

وجاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الأركان عبر صفحتها على فيسبوك، تعقيباً على إحاطة قدمها سلامة، تضمنت اتهامات بوجود متطرفين يقاتلون في صفوف جميع أطراف النزاع بليبيا، ومنها قوات الوفاق.

وكان سلامة ضمّن إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الاثنين، اتهامات لأطراف الصراع في ليبيا، بـ"زيادة وتيرة تجنيد المرتزقة الأجانب واستخدامهم".

وحذّر في إحاطته من سعي "بعض العناصر المتطرفة لاكتساب الشرعية من خلال الانضمام إلى المعركة"، فيما حثّ "الأطراف المتنازعة على النأي بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم العنف والحيلولة دون انضمامها إلى النزاع".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأكثر من 5 آلاف و500 جريح، حسب منظمة الصحة العالية.