أعلنت البحرين، الأربعاء، في بيان أوردته الخارجية البحرينية، استضافة اجتماع "عسكري دولي هام"، لبحث أوضاع المنطقة وأمن الملاحة البحرية بمياه الخليج ومضيق هرمز.

وقال البيان إن الاجتماع "سيبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور؛ للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها" حسب البيان.

وأضاف البيان أن "تلك الاعتداءات تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم ككل". ولم تكشف المنامة، عن الدول المشاركة في الاجتماع، أو تفاصيل عن أجندته.

فيما قالت صحيفة الغارديان، الثلاثاء، إن بريطانيا دعت ممثلين عسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى، لحضور اجتماع في البحرين الأربعاء "في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز".

واتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 22 يوليو/تموز الجاري، على "العمل سوياً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز"، حسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/تموز، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوماً.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين الماضي، اعتزام بلاده تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

وتصاعد التوتر مؤخراً، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.