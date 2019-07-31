استقبلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، 18 مليون و76 ألف و506 زائراً أجنبياً، بزيادة 13.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وفق تقرير مشترك صدر الأربعاء، عن هيئة الإحصاء ووزارة الثقافة والسياحة التركيتين.

وأوضح التقرير أن السياح الروس والألمان، تصدروا قائمة الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، مضيفاً أن إجمالي عائدات السياح الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 12 مليار و603 مليون و642 ألف دولار.

وتصدر السياح الروس قائمة زوار تركيا خلال الفترة المذكورة، حيث وصل عددهم إلى مليونين و709 ألف و397 سائحاً، بزيادة 13.91 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وجاء الألمان في المرتبة الثانية بمليون و802 ألف و365 سائحاً، والبلغار ثالثاً بمليون و236 ألف و280 زائراً.

وذكر التقرير أن متوسط إنفاق السائح الأجنبي خلال تواجده في تركيا بلغ 469 دولاراً.

وبحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإن تركيا استقبلت خلال يونيو/ حزيران الماضي، 5 ملايين و318 ألف و984 سائحا أجنبيا، بزيادة 18.5 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.