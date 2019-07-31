سياسة
3 دقيقة قراءة
الوساطة الإفريقية بالسودان ترفض تأخير توقيع الإعلان الدستوري
قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن تأخير توقيع الإعلان قد يؤدي إلى أضرار في البلاد والمنطقة وإفريقيا. كما ندد بقتل طلاب شاركوا في مسيرة احتجاج سلمية وطالب بتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة.
الوساطة الإفريقية بالسودان ترفض تأخير توقيع الإعلان الدستوري
الوساطة الإفريقية بالسودان تعلن رفض تأخير توقيع الإعلان الدستوري / Reuters
31 يوليو 2019

صرّحت الوساطة الإفريقية في السودان، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، بالخرطوم بأنها ترفض "أي تأخير أو تباطؤ في توقيع وثيقة الإعلان الدستوري".

وقال ولد لبات إن "التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وإفريقيا".

وذكر أن اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر مساء الأربعاء.

وربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك.

وتابع الوسيط الإفريقي "إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين".

كما أشار إلى أن توقيع الإعلان "سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وأوضح أن بنود الإعلان السياسي "تتضمن فقرات أساسية من أجل تحقيق السلام ومعالجة قضية التهميش التي تمثل أزمة عميقة في المشكلة السودانية".

واعتبر ولد لبات استكمال العمل بالمصادقة على المرسوم الدستوري، هو "أكثر الاحتياجات إلحاحاً"، مضيفاً "نهيب بالجميع أن يعوا هذا الاستعجال وضرورته التي تخدم السودان".

وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان ومسؤولياته خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وفي سياق آخر، ندد ولد لبات بقتل طلاب شاركوا في مسيرة احتجاج سلمية بمدينة الأبيض الاثنين الماضي.

وقال الوسيط الإفريقي "نطلب بإلحاح شديد إيقاف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه".

وقتل 6 محتجين بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون الاثنين، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض احتجاجاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق، بحسب آخر إحصاء للجنة المركزية لأطباء السودان المعارضة.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير في 17 يوليو/تموز الجاري، اتفاق الإعلان السياسي بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us