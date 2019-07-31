استقبلت تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، 18 مليون و76 ألفاً و506 زائرين أجانب، بزيادة 13.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وفق تقرير مشترك صدر الأربعاء، عن هيئة الإحصاء ووزارة الثقافة والسياحة التركيتين.

وأوضح التقرير أن السياح الروس والألمان، تصدروا قائمة الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة، مضيفاً أن إجمالي عائدات السياح الوافدين إلى تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 12 ملياراً و603 ملايين و642 ألف دولار.

وتصدر السياح الروس قائمة زوار تركيا خلال الفترة المذكورة، حيث وصل عددهم إلى مليونين و709 آلاف و397 سائحاً، بزيادة 13.91% مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وجاء الألمان في المرتبة الثانية بمليون و802 ألف و365 سائحاً، والبلغار في المرتبة الثالثة بمليون و236 ألف و280 زائراً.

وذكر التقرير أن متوسط إنفاق السائح الأجنبي خلال وجوده في تركيا بلغ 469 دولاراً.

وحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية، فإن تركيا استقبلت خلال يونيو/حزيران الماضي، 5 ملايين و318 ألفاً و984 سائحاً أجنبياً، بزيادة 18.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.