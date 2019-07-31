سياسة
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المعارضة السورية: سنلتقي الوفد الأممي بأستانا ونناقش اللجنة الدستورية
قالت المعارضة السورية إن وفدها سيلتقي خلال المباحثات المقررة مطلع أغسطس المقبل بالعاصمة الكازاخية، بوفد الأمم المتحدة، لمناقشة مسار اللجنة الدستورية وأوضاع اللاجئين في لبنان.
المعارضة السورية: سنلتقي الوفد الأممي بأستانا ونناقش اللجنة الدستورية
أحمد طعمة خلال مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول للحديث عن الجولة المقبلة من أستانا / AA
31 يوليو 2019

أعلن أحمد طعمة، رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، الأربعاء، أن الوفد سيلتقي خلال المباحثات المقررة مطلع أغسطس/آب المقبل بالعاصمة الكازاخية، بوفد الأمم المتحدة، بهدف مناقشة مسار اللجنة الدستورية وأوضاع اللاجئين في لبنان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده طعمة في مدينة إسطنبول التركية، للحديث عن الجولة المقبلة من محادثات أستانا، وجدول المؤتمر وتوقعاته والنتائج المرجوة منه.

وأضاف طعمة أن "المرحلة الزمنية الحالية هي أفضل فترة ترافق بها السياسيون والعسكريون، وهي في أوجها، وهذه نقطة بالغة الأهمية".

وتابع "نحن نثق بالأمم المتحدة للوصول إلى عدالة القضية السورية، وحل يخدمها لينقلها إلى عالم الديمقراطية".

ولفت طعمة إلى أن "إدلب تتعرض لهجمة شرسة من النظام السوري وحلفائه، والعالم كله يتغاضى عن الجرائم هناك".

وشدد طعمة على أن "دورنا في أستانا أن يصل صوت محاربينا إلى المحافل الدولية، وسنكون مكملين لعملهم، ولن نضيع ما سطره الأبطال في ميادين الوغى، إذن هما معركتان، الأولى العسكرية والثانية سياسية، ولكلٍّ دوره وأجره".

وأردف قائلاً "لدينا الجرأة في مواجهة أعدائنا وخصومنا، لذلك لن نتوانى في مواجهتهم سياسياً في المحافل الدولية وتعريتهم سياسياً".

وشدد طعمة على أن "في المحافل الدولية نطمئنكم أننا سنهزم خصومنا، ولن نسمح لهم بإعادة تمثيل شعبنا، وسنفضح هذا النظام الذي يقتل شعبنا، ردنا على هذا الإجرام سيكون في الميدان، لن نتخلى عن تمثيل شعبنا والدفاع عن كل قضاياه العادلة".

وأكد أن وجود المعارضة في مؤتمر أستانا وتمثيلها هو الأفضل، كما أن النظام السوري يستخدم جميع أذرعه العسكرية والسياسية.

وتابع طعمة "نحن ذاهبون إلى أستانا بعد فشل نظام الأسد في كل جولاته، وسنثبت دورنا السياسي المكمل للدور العسكري، وأي عمل عسكري ناجح ما لم يتم استثماره سياسياً سوف يضيع".

واعتبر طعمة أن " أستانا لا يزال المسار الوحيد حالياً لمناقشة مستقبل سوريا، ومستقبل اللجنة الدستورية مع وجود مؤشرات لإعلانها قريباً".

وأشار إلى أن "مسار اللجنة الدستورية قد بدأ في أستانا، وسنتحدث عن أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، لاسيما أنها عضو في الأمم المتحدة".

وكانت وزارة خارجية كازاخستان، أعلنت سابقًا، استضافة مباحثات "أستانا 13" في العاصمة نور سلطان، يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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