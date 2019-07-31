سياسة
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انخفاض عجز التجارة الخارجية التركية 42.5% خلال يونيو/حزيران
انخفض عجز التجارة الخارجية التركية 42.5% خلال يونيو/حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 3.177 مليارات دولار.
انخفاض عجز التجارة الخارجية التركية 42.5% خلال يونيو/حزيران
انخفاض عجز التجارة الخارجية التركية 42.5% خلال يونيو/حزيران / AA
31 يوليو 2019

تراجع عجز التجارة الخارجية التركي بنسبة 42.5% على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الماضي.

وجاء في معطيات مشتركة لمعهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين، أن عجز التجارة الخارجية انخفض إلى 3.177 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات التركية في يونيو/حزيران، بنسبة 14.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 11.082 مليار دولار.

وانخفضت الواردات التركية خلال يونيو/حزيران، بنسبة 22.7% مقارنة بالشهر ذاته من 2018، إلى 14.259 مليار دولار.

وارتفع حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 1.9%، إلى 83.716 مليار دولار، على أساس سنوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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