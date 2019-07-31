سياسة
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مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق يصل بغداد لمناقشة مسألة المياه
استقبل الوكيل الأقدم لوزارة الموارد المائية العراقي طه درع والسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق ويسل أر أوغلو، الذي من المتوقع أن يعقد لقاءات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ووزير الموارد المائية.
مبعوث الرئاسة التركية إلى العراق يصل بغداد لمناقشة مسألة المياه
مبعوث الرئيس التركي إلى العراق ويسل أر أوغلو / AA
31 يوليو 2019

وصل إلى بغداد الأربعاء، مبعوث الرئيس التركي إلى العراق ويسل أر أوغلو، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال أر أوغلو لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، الوكيل الأقدم لوزارة الموارد المائية العراقي طه درع والسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.

ومن المنتظر أن يعقد أر أوغلو لقاء مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الموارد المائية جمال عباس محسن العادلي.

ومن المتوقع أن تكون مسألة المياه بين البلدين، محور محادثات المبعوث التركي مع المسؤولين العراقيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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