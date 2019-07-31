شهدت أعداد الطلاب الأجانب في تركيا، تزايداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة 75%في السنوات الـ10 الماضية.

وحسب بيانات رئاسة شؤون أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى الحكومية في تركيا "YTB"، زادت أعداد الطلاب الأجانب القادمين إلى البلاد خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، بنسبة 75%، ليبلغ 148 ألف طالب، 25 ألفاً منهم ضمن إطار برنامج المنح الدراسية.

وحسب وكالة الأناضول، فإن مئات الآلاف من الطلاب الأجانب القادمين من مختلف بلدان وقارات العالم، يقصدون تركيا للدراسة في جامعاتها، بسبب العوامل الثقافية، والدينية، والاقتصادية والجغرافية، إضافة لزيادة أعداد جامعاتها، والمراكز البحثية والأكاديمية فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المنح الدراسية في مقدمة البرامج التنافسية؛ حيث يتم تمويله من جانب الدولة التركية، ويُقدم للطلاب المميزين حتى يواصلوا تعليمهم بمستويات مختلفة بأرقى الجامعات.

ويهدف البرنامج إلى تأسيس شبكة تضم زعماء المستقبل الذين يتعهدون بتعزيز التعاون بين البلدان والتفاهم المتبادل بين المجتمعات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تهدف، بحلول 2023، إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين فيها إلى 200 ألف.