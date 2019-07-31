دمر سلاح الجو التركي، الأربعاء، مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار تنظيم PKK الإرهابي في منطقتي "متينا" و"الزاب" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء، بشكل كامل، على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم داخل تركيا من حين إلى آخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.