سياسة
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غارات تركية تُدمر أهدافاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار تنظيم PKK الإرهابي في منطقتي "متينا" و"الزاب" شمالي العراق، مشيراً إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي.
غارات تركية تُدمر أهدافاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
سلاح الجو التركي يدمر  مواقع تنظيم PKK الإرهابي / AA
31 يوليو 2019

دمر سلاح الجو التركي، الأربعاء، مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة شمالي العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن غارات جوية نفذتها مقاتلات على أوكار تنظيم PKK الإرهابي في منطقتي "متينا" و"الزاب" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير تحصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء، بشكل كامل، على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم داخل تركيا من حين إلى آخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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