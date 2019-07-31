دفع الجيش التركي، الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة لوحداته المرابطة على الحدود مع سوريا.

ووصلت دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود.

ووفق المصدر فإن التعزيزات الجديدة وصلت منطقة جيلان بينار التابعة لشانلي أورفا، في فوج مكون من 12 مركبة عبارة عن حاملات جنود مدرعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم تسليم هذه التعزيزات لقيادة الفوج الأول حدود بمنطقة جيلان بينار، ومن المنتظر نشرها في عدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود السورية.

وكان الجيش التركي أرسل، في وقت سابق من الشهر الجاري، قافلة عسكرية محمَّلة بالمدافع والدبابات، إلى قيادة فوج الحدود الثالثة، بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، وعقب الإجراءات المتبعة في القيادة انتقلت التعزيزات إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.