قُتل 34 شخصاً على الأقل، الأربعاء، في انفجار قنبلة مزروعة على طريق سريع بولاية هيرات غربي أفغانستان، حسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" المحلية عن محمد إبراهيم محمدي، المسؤول في الصحة الأفغانية قوله إن 34 شخصاً على الأقل بينهم أطفال ونساء قُتلوا في تفجير قنبلة مزروعة على الطريق السريع بين هيرات وقندهار.

وأوضح محمدي أن التفجير وقع في منطقة شاويز أثناء مرور حافلة تقل عشرات الركاب كانت متجهة إلى ولاية فراه قادمة من هيرات، مضيفاً أن 17 شخصاً آخر أصيبوا بجروح إثر الحادث.

ويأتي هذا الانفجار غداة إدانة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان استمرار مقتل وجرح المدنيين بوتيرة "غير مقبولة" على الرغم من المحادثات التي يُفترض أن تنهي عقوداً من الحروب في هذا البلد.

وقالت البعثة في تقرير لها إن 1366 قُتلوا و2446 جُرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرةً في الوقت ذاته إلى تراجع نسبته 30% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018.