سياسة
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تجمع المهنيين السودانيين يدعو لـ"مليونية القصاص العادل" الخميس‎
عمّت مظاهرات حاشدة في مدن السودان بعد أحداث الأبيض التي راح ضحيتها 6 مدنيين، ما دفع بقوى الحرية والتغيير إلى الدعوة لمليونية القصاص الخميس القادم، وسط تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية في مدارس ولاية شمال كردفان.
تجمع المهنيين السودانيين يدعو لـ"مليونية القصاص العادل" الخميس‎
تجمع المهنيين دعا إلى مليونية القصاص العادل إثر أحداث الأبيض  / Reuters
31 يوليو 2019

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، عبر بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إلى مليونية أسماها "القصاص العادل"، الخميس القادم، على خلفية أحداث الأبيض التي أدت إلى سقوط 6 قتلى وعشرات الجرحي.

وأوضح البيان أن "مواكب القصاص العادل تأتي على خلفية مجزرة الأبيض، وتحت شعار "مقتل طالب مقتل أمة"، يوم الخميس القادم في الخرطوم ومدن البلاد بمشاركة قادة قوى إعلان الحرية والتغيير"

وأضاف "حتى نحقق مطالبنا التي لا نبغى عنها حولاً فإن لجان الأحياء والميدان في الخرطوم ومدن الولايات ستواصل الدرب عبر مواكب القصاص".

وأكد "تمسك تجمع المهنين بالسلمية والمسار السلمي لتحقيق مطالب وأهداف الثورة".

والثلاثاء عمّت تظاهرات غاضبة مدن البلاد، للتنديد بمقتل 6 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب)، الاثنين، منهم 4 طلاب؛ جرّاء فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.

من جانبها أعلنت لجنة أطباء السودان، الثلاثاء، وفاة مواطن متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، أثناء أحداث مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك عدد شهداء مجزرة الأبيض إلى 6.

وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، اللواء الركن، الصادق الطيب عبد الله، الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصّي للأحداث، متهماً مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.

وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية "حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردّي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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