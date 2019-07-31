سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 يوليو/تموز 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح، جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 31 يوليو/تموز 2019
صورة أرشيفية لأعضاء الدفاع المدني السوري بعد قصف على مدينة إدلب / Getty Images
31 يوليو 2019

أهم الأحداث

الأمم المتحدة تتهم روسيا بدعم مذابح النظام السوري في إدلب، ومجلس الأمن القومي التركي يصدر بياناً يؤكد فيه عزم أنقرة على الاستمرار في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية.

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      الأمم المتحدة تتهم روسيا بدعم مذابح النظام السوري في إدلب

      اتهمت الأمم المتحدة، لأول مرة وبشكل رسمي، روسيا بدعم المذابح التي يرتكبها النظام السوري في إدلب شمال غربي البلاد، منذ أكثر من 90 يوماً. جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية. [الأناضول]

      وقال المسؤول الأممي "الآن ومنذ أكثر من 90 يومًا، رأينا كيف أدي قصف الحكومة (النظام) السورية، بدعم من روسيا، إلى وقوع مذبحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب في 26 يوليو/تموز"، وأشار إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أحصى مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً منذ أواخر أبريل/نيسان، بما في ذلك أكثر من مئة خلال الأسبوعين الماضيين فقط. [الأناضول]

      كما اتهم النظام السوري وحلفاءه بمواصلة القصف الجوي "بلا هوادة" وضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، مستبعدًا أن يكون ذلك النمط مجرد "صدفة". وأشار إلى التحقُّق من صحة تلك المعلومات، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية وأشرطة فيديو للانفجارات والمباني المدمرة والجثث المحترقة وصراخ الأطفال. [الأناضول]

      مجلس الأمن القومي التركي: أنقرة عازمة على مواصلة مكافحة الإرهاب

        أصدر مجلس الأمن القومي التركي فور انتهاء اجتماعه الثلاثاء، بياناً أكّد فيه عزم أنقرة على الاستمرار في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بالقوة والحزم أنفسهما داخل وخارج الحدود التركية، مشيراً إلى أن "عملية المخلب شمالي العراق مستمرة حتى تطهير المنطقة من الإرهاب". [TRT عربي]

        وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية ستطهّر منطقة الحدود مع سوريا "من جميع التنظيمات الإرهابية في إطار تأمين الحدود سعياً لبناء ممر السلام". وفي سياق آخر أعرب المجلس في البيان، عن "تطلع أنقرة إلى التزام حلفائها في الناتو تعهداتهم ومسؤولياتهم بشكل يتناسب مع معاهدة الحلف والاتفاقات الثنائية". [TRT عربي]

        وأكّد البيان تصميم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها وجمهورية شمال قبرص التركية النابعة من أحكام ومواد القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط، ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث الأهمية التي توليها تركيا للشراكة الاستراتيجية والتعاون الدفاعي والأمني. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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