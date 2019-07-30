دعت عضوة البرلمان الأوروبي والمحامية الحقوقية هيلينا كينيدي، الدول إلى مقاطعة قمة الـ20 في العاصمة السعودية الرياض، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للضغط على السلطات لوقف إعدامات وشيكة تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية.

جاء ذلك في تقرير عرضته البارونة في مجلس اللوردات البريطاني، تضمن 24 حالة في السجون السعودية الآن معرضة لإعدام وشيك بسبب جرائم غير عنيفة، من بينهم الداعية سلمان العودة.

وأكدت كينيدي في تقريرها الاثنين، أن إعدام هذه الحالات سوف يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتابعت في تقريرها "يجب وقف هذه الإعدامات بأي ثمن".

وكلّفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، كينيدي في وقت سابق بالتحقيق في استخدام المملكة السعودية عقوبة الإعدام، وتقديم رأيها القانوني في الأمر.

ووفقاً لتقريرها، أُعدِمَ 134 شخصاً في المملكة العربية السعودية هذا العام، وهو عدد قالت إنه "قد يكون أعلى نظراً إلى انعدام الشفافية حول استخدام عقوبة الإعدام في المملكة".

وأكّدت كينيدي أن "عقوبة الإعدام موجهة بشكل خاص إلى المعارضين السياسيين للدولة كوسيلة لإسكات المعارضة"، وتابعت "بما في ذلك تجاه الشخصيات الدينية والمثقفين الذين شملتهم حملة الاعتقالات في سبتمبر/أيلول 2017 بعد فترة وجيزة من تولِّي محمد بن سلمان ولي العهد".

يُذكر أن محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة أُجلت إلى أشهر قادمة، مع استمرار دعوات حقوقية إلى إطلاق سراحه بعد طلب النيابة السعودية إعدامه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

واعتُقل العودة على خلفية تغريدة نشرها على حسابه على تويتر فُهم أنها دعوة لإنهاء الحصار على قطر.