سياسة
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دعوات حقوقية لمقاطعة قمة الـ20 بالرياض لوقف أحكام إعدام مرتقبة
دعت عضوة البرلمان الأوروبي والمحامية الحقوقية هيلينا كينيدي، الدول إلى مقاطعة قمة الـ20 في العاصمة السعودية الرياض، وأرفقت كينيدي تقريراً تضمن وضع 24 حالة في السجون السعودية تتعرض لعقوبة إعدام وشيك، من بينهم الداعية سلمان العودة.
دعوات حقوقية لمقاطعة قمة الـ20 بالرياض لوقف أحكام إعدام مرتقبة
الداعية السعودي سلمان العودة مُعرَّض لإعدام وشيك في السعودية بعد تأجيل محاكمته أشهراً / AA
30 يوليو 2019

دعت عضوة البرلمان الأوروبي والمحامية الحقوقية هيلينا كينيدي، الدول إلى مقاطعة قمة الـ20 في العاصمة السعودية الرياض، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، للضغط على السلطات لوقف إعدامات وشيكة تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية.

جاء ذلك في تقرير عرضته البارونة في مجلس اللوردات البريطاني، تضمن 24 حالة في السجون السعودية الآن معرضة لإعدام وشيك بسبب جرائم غير عنيفة، من بينهم الداعية سلمان العودة.

وأكدت كينيدي في تقريرها الاثنين، أن إعدام هذه الحالات سوف يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتابعت في تقريرها "يجب وقف هذه الإعدامات بأي ثمن".

وكلّفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، كينيدي في وقت سابق بالتحقيق في استخدام المملكة السعودية عقوبة الإعدام، وتقديم رأيها القانوني في الأمر.

ووفقاً لتقريرها، أُعدِمَ 134 شخصاً في المملكة العربية السعودية هذا العام، وهو عدد قالت إنه "قد يكون أعلى نظراً إلى انعدام الشفافية حول استخدام عقوبة الإعدام في المملكة".

وأكّدت كينيدي أن "عقوبة الإعدام موجهة بشكل خاص إلى المعارضين السياسيين للدولة كوسيلة لإسكات المعارضة"، وتابعت "بما في ذلك تجاه الشخصيات الدينية والمثقفين الذين شملتهم حملة الاعتقالات في سبتمبر/أيلول 2017 بعد فترة وجيزة من تولِّي محمد بن سلمان ولي العهد".

يُذكر أن محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة أُجلت إلى أشهر قادمة، مع استمرار دعوات حقوقية إلى إطلاق سراحه بعد طلب النيابة السعودية إعدامه منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

واعتُقل العودة على خلفية تغريدة نشرها على حسابه على تويتر فُهم أنها دعوة لإنهاء الحصار على قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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