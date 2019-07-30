قال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصارجيقلي أوغلو إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وباكستان بلغ 700 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال مشاركته في اجتماع تعريفي بالتجارة الثنائية بين البلدين، نُظِّم في مدينة إسطنبول.

حضر الاجتماع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية دارو خان أشاكزاي، و50 رجل أعمال تركيّاً وباكستانيّاً.

وأضاف هيصارجيقلي أوغلو أن "هذا الرقم لا يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين"، معرباً عن رغبة بلاده في رفع حجم الاستثمارات المتبادلة، كما أشار إلى تنسيق وتعاون مشترَك بين البلدين في عديد من المشاريع التنموية بالمنطقة.

وأوضح الاقتصادي التركي أن الاستثمارات التركية في باكستان بلغت قيمتها مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الباكستانية في تركيا 600 مليون دولار.

من جانبه لفت خان أشاكزاي إلى وجود بعض العقبات أمام رفع حجم التبادل التجاري إلى المستوى المطلوب، وأردف بأن تحقيق ذلك يحتاج إلى إرادة سياسية قوية من الجانبين، وأن الأرقام الحالية لا تعكس واقع الانفتاح التجاري بينهما.