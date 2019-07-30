سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تطلب من برلين المشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز
طلب مسؤول في السفارة الأمريكية في برلين الثلاثاء، من ألمانيا المشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز في منطقة الخليج، أسوةً بفرنسا وبريطانيا، لـ"مكافحة العدوان الإيراني".
واشنطن تطلب من برلين المشاركة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز
الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا المشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز في منطقة الخليج / AFP
30 يوليو 2019

طلبت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء، من ألمانيا المشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز في منطقة الخليج.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول في السفارة الأمريكية لدى العاصمة برلين، أدلى به لوكالة الأنباء الألمانيةDPA.

وقال المسؤول الذي لم يُكشف اسمه "طلبنا رسميّاً من ألمانيا الانضمام للمساعدة في تأمين مضيق هرمز مع فرنسا وبريطانيا، ومكافحة العدوان الإيراني".

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على "العمل معاً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز"، حسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث نُشِر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.

ومؤخَّراً أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامبكارنباور ضرورة النظر في أي طلب بهذا الخصوص، وقالت "بمجرد معرفة المخطط، يمكننا مناقشته واتخاذ قرار بشأنه".

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق بسبب "خرقها لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us