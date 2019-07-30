طلبت الولايات المتحدة رسمياً الثلاثاء، من ألمانيا المشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز في منطقة الخليج.

جاء ذلك في تصريح لمسؤول في السفارة الأمريكية لدى العاصمة برلين، أدلى به لوكالة الأنباء الألمانيةDPA.

وقال المسؤول الذي لم يُكشف اسمه "طلبنا رسميّاً من ألمانيا الانضمام للمساعدة في تأمين مضيق هرمز مع فرنسا وبريطانيا، ومكافحة العدوان الإيراني".

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على "العمل معاً من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز"، حسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث نُشِر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.

ومؤخَّراً أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامبكارنباور ضرورة النظر في أي طلب بهذا الخصوص، وقالت "بمجرد معرفة المخطط، يمكننا مناقشته واتخاذ قرار بشأنه".

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق بسبب "خرقها لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوماً.