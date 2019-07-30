سياسة
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اشتية يعلن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل
قررت السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة لتنفيذ قرارها الخاص بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل. وقال محمد اشتية إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق إسرائيل كل الاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
اشتية يعلن تشكيل لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاتفاقيات مع إسرائيل
محمد اشتية يشكّل لجنة لتنفيذ قرارات السلطة الفلسطينية بتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل / AA
30 يوليو 2019

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية شكّلَت لجنة لتنفيذ قرارها الخاص بتعليق الاتفاقيات مع إٍسرائيل.

وأضاف "اشتية"في كلمة له في المؤتمر السنوي العامّ لمنظمة الاشتراكية الدولية المنعقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إن قرار القيادة جاء "نتيجة خرق إسرائيل كل الاتفاقيات الموقَّعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

وانطلقت الثلاثاء أعمال المؤتمر السنوي العامّ لمنظمة الاشتراكية الدولية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور 100 مشارك يمثلون الأحزاب السياسية من 25 دولة في العالم.

والخميس قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية قرَّرَت وقف العمل بالاتفاقيات كافة الموقعة مع إسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وجاء إعلان الرئيس الفلسطيني على خلفية شروع جرافات إسرائيلية الأسبوع الماضي في هدم بنايات عدة في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي مدينة القدس، بعد إجلاء سكانها الفلسطينيين منها.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقياتها مع إسرائيل.

وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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