أعلن قائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق الليبية، اللواء أسامة جويلي، الثلاثاء، أن قواته اتخذت إجراءات مضادة وغير متوقعة، تحسباً لهجوم جوي خارجي على العاصمة طرابلس.

وكشف جويلي في مقابلة مصورة نشرتها صفحة عملية بركان الغضب على فيسبوك، عن توفر "معلومات استخباراتية بشن ضربات جوية على طرابلس من خلال استقدام جهات خارجية" لم يُسمّها.

فيما حذّر القائد العسكري في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، من أن الهجوم المحتمل "سيكون له ردة فعل وإجراءات مضادة غير متوقعة".

وفيما يتعلق بضبط أسلحة فرنسية في غريان، جنوب طرابلس، أوضح جويلي أن المجلس الرئاسي الليبي طالب فرنسا رسمياً بتوضيح ذلك وينتظر الرد.

وبيّن أن "الفرنسيين قالوا إنها أسلحة غير صالحة وسيتم تدميرها، لكن ليبيا ليست مكباً للنفايات، هذا كلام غير مقنع".

وذكر أن قاعدة الجفرة الجوية، في قلب الصحراء الليبية، بها عدد كبير من المرتزقة من قوات المعارضة السودانية وعناصر من جهات أجنبية.

وقصفت قوات الوفاق، الجمعة، قاعدة الجفرة، ما شكّل نكسة جديدة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد يومين فقط من زعمه "قرب رفع راية النصر في طرابلس".

وهدد قائد المنطقة الغربية، بقصف مطار بني وليد الذي تنطلق منه مليشيات حفتر لمحاولة اختراق العاصمة، إذا استمر استخدامه لأغراض عسكرية ونقل ذخائر ومرتزقة بعد أن كان يستخدم لأغراض إنسانية.

وتشكل كل من قوات جويلي المنحدر من مدينة الزنتان، إلى جانب قوات مصراتة، عقبتين كبيرتين أمام مليشيات حفتر في طريقه إلى السيطرة على طرابلس.

وأعلنت قوات الوفاق تنفيذ سلاحها الجوي 4 طلعات قتالية استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر التي تشن هجوماً منذ نحو أربعة أشهر على طرابلس.

وأسفر هجوم مليشيات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من 1000 قتيل ونحو 5500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، دون أن تتمكن من إحداث اختراق حقيقي، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.