قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، إن منظومة الدفاع الروسية S-400 لا تُمثّل مشكلة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحفيين عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش مشاركتهما في الاجتماع 52 لوزراء خارجية قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "ليست لدينا أيّة مشكلة مع الناتو بسبب شراء المنظومة الدفاعية الروسية".

وأوضح "كما يُفهم من تصريحات الأمين العام ينس ستولتنبرغ ونائبه بشأن المنظومة، فإنS-400 لا تُمثّل مشكلة بالنسبة للحلف".

وأكد أن تركيا تساهم في أنشطة الناتو في العديد من المجالات.

وأشار أن شراء أنقرة المنظومة أمر يهم العلاقات التركية الأمريكية أكثر من العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي.

وبخصوص الملف السوري، أوضح أن مباحثات "أستانا 13" التي ستنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، ستتناول قضايا مهمة.

وتابع "يجب أن نحافظ على رباطة الجأش ونولي العملية السياسية المزيد من الاهتمام. سنتفاوض أيضاً على إنشاء اللجنة الدستورية. نعمل معاً للإعلان عن إنشاء اللجنة".