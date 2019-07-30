سياسة
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مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية باكستانية أثناء مهمة تدريبية
أعلن بيان للجيش الباكستاني تحطم طائرة عسكرية باكستانية كانت في رحلة تدريبية في مدينة روالبندي في وقت مبكر، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل كل طاقمها وعددهم 5 أفراد بالإضافة إلى 12 مدنياً، دون ذكر تفاصيل عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.
مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية باكستانية أثناء مهمة تدريبية
مقتل 17 في تحطم طائرة عسكرية باكستانية كانت في مهمة تدريبية / AFP
30 يوليو 2019

تحطمت طائرة عسكرية باكستانية كانت في رحلة تدريبية في مدينة روالبندي في وقت مبكر، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل كل طاقمها وعددهم 5 أفراد بالإضافة إلى 12 مدنياً ونشوب حريق خلّف أنقاضاً ينبعث منها الدخان.

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

ونقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصاباً إلى مستشفيات في المدينة وأخمدوا الحريق، تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال ضابط جيش من مكان الحادث "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى والهيكل الذي اصطدمت به انهار تماماً".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في قرية على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد وهي مقر الجيش الباكستاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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