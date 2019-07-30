تحطمت طائرة عسكرية باكستانية كانت في رحلة تدريبية في مدينة روالبندي في وقت مبكر، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل كل طاقمها وعددهم 5 أفراد بالإضافة إلى 12 مدنياً ونشوب حريق خلّف أنقاضاً ينبعث منها الدخان.

وقال بيان للجيش الباكستاني إن الطائرة كانت في رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت، لكن لم ترد تفاصيل بعد عن سبب الحادث أو نوع الطائرة.

ونقل عمال إنقاذ عسكريون ومدنيون ما لا يقل عن 12 مصاباً إلى مستشفيات في المدينة وأخمدوا الحريق، تاركين خلفهم أنقاض منزل يبدو أنه وقع عليه الضرر الأكبر من تحطم الطائرة.

وقال ضابط جيش من مكان الحادث "اصطدمت الطائرة بجانب المبنى والهيكل الذي اصطدمت به انهار تماماً".

وأحاط الجيش ومركبات إنقاذ ومسؤولو أمن موقع الحادث في قرية على مشارف مشروع تعمير سكني، وحاولوا إبعاد المارة عن الطريق.

وتقع روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد وهي مقر الجيش الباكستاني.