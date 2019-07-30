سياسة
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العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض مساعدة الضحايا بقضاياهم ضد السعودية
أبدى المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، استعداداً لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلباً لتعويضات، وذلك إذا قررت الولايات المتحدة ألا تطلب معاقبته بالإعدام.
العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر يعرض مساعدة الضحايا بقضاياهم ضد السعودية
المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد الشيخ محمد
30 يوليو 2019

أبدى المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد استعداداً لاستجوابه من قبل الضحايا الذين يرفعون دعوى قضائية على السعودية طلباً لتعويضات، وذلك إذا قررت الولايات المتحدة ألا تطلب معاقبته بالإعدام.

وكشف محامون يمثلون شركات وأفراداً يطلبون تعويضات بمليارات الدولارات النقاب عن العرض الذي تقدم به شيخ محمد في وقت متأخر من مساء الجمعة في رسالة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية بمانهاتن.

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن محامي المدعين على اتصال بمحامي الشهود الخمسة في الاحتجاز الاتحادي بشأن إمكانية استجوابهم.

وقال المحامون إن ثلاثة، منهم محمد، موجودون في معسكر الاحتجاز بخليج غوانتانامو بكوبا، حيث يواجهون اتهامات عقوبتها الإعدام بينما ينزل اثنان بسجن أمني في فلورنس بكولورادو.

ووفقاً للرسالة فإن محمد لن يوافق "في الوقت الحالي" على استجوابه لكن ذلك قد يتغير.

وتنفي الحكومة السعودية منذ فترة طويلة ضلوعها في الهجمات التي صدمت فيها طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى وزارة الدفاع خارج واشنطن، وتسببت في مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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