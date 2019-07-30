يجتمع مجلس الأمن القومي التركي الثلاثاء، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، على وقع النقاشات الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة.

ويتوقع أن يبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه اليوم أبرز الملفات الداخلية والخارجية المتعلقة بالبلاد، ومنها التطورات في سوريا بشكل عام، وبخاصة في إدلب ومنبج وشرقي نهر الفرات، حيث تٌصر تركيا على إقامة منطقة آمنة للاجئين السوريين شرقي نهر الفرات، وطرد عناصر تنظيم PYD الإرهابي كافة من المنطقة.

وطوال الأسابيع الماضية، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية واسعة إلى الشريط الحدودي مع سوريا في إطار الاستعدادات للقيام بعملية عسكرية محتملة ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

والاثنين، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها "إن لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الشأن".

وشدّد أقار في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، على أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع.

وأكّد في بيان له ضرورة مُصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل.

وأوضح أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتدّ إلى 30 أو 40 كيلومتراً من الحدود التركية داخل الأراضي السورية.

وقبل نحو أسبوع، تعرضت مدينة شانلي أورفا الحدودية مع سوريا لقصف بقذيفتين قادمتين من مناطق سيطرة تنظيم PYD الإرهابي في الجانب السوري تسببتا في جرح مدنيين.

وتزامن ذلك مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري إلى أنقرة، حيث جمعته لقاءات مكثفة مع قيادات سياسية وعسكرية تركية حول المنطقة الآمنة، إلا أن تركيا لم توافق على المقترحات الأمريكية وأمهلت واشنطن فرصة لتقديم مقترحات أخرى تتناسب مع الشروط التركية.