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وزير الدفاع التركي يقول إن بلاده ستنشئ بمفردها منطقة آمنة في سوريا إن لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، والأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا خلال عيد الأضحى.

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أقار: أنقرة ستنشئ بمفردها منطقة آمنة في سوريا إن لم تتعاون واشنطن

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن بلاده ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها "إن لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الشأن". [الأناضول]

وشدّد أقار في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، على أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع. [TRT عربي]

وأكّد البيان ضرورة مُصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل. وأوضح أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتدّ إلى 30 أو 40 كيلومتراً من الحدود التركية داخل الأراضي السورية. [الأناضول]

الأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا خلال عيد الأضحى

دعا مبعوث الأمم المتحدة الاثنين، إلى إعلان هدنة في ليبيا في عيد الأضحى، وحذّر من أن تدفُّق الأسلحة من الداعمين الأجانب في انتهاك لحظر الأسلحة يؤجّج الصراع. [TRT عربي]

وقال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لمجلس الأمن الدولي، إن الهدنة يجب إعلانها بمناسبة عيد الأضحى، وأن تصحبها خطوات لبناء الثقة مثل تبادل السجناء والرفات وإطلاق سراح المعتقلين. [رويترز]

ومنذ أبريل/نيسان الماضي تحاول مليشيات خليفة حفتر انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، لكن هجوم حفتر تَعثَّر على مشارف العاصمة. [TRT عربي]