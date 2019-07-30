أعلنت وزارة النقل العراقية، الاثنين، عزمها ربط البلاد بسكك حديد مع تركيا، حسب حديث وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، لتلفزيون السومرية المحلي.

وقال الوزير إن "وزارة النقل لديها خطة لإعادة النشاط لشركة السكك الحديدية، بخاصة أنها مرت بسنوات أزمة انعكست على الأداء في السابق".

وأشار إلى أن "الشركة بدأت بالتحسن، إذ إن قطار البصرة كان يستغرق 10 ساعات للوصول إلى بغداد، إلا أنه الآن يصل في 7 ساعات، ولدينا قطاران على هذا الخط".

وأضاف لعيبي "اتجهنا سككياً إلى الشمال، إذ وصلنا إلى سامراء بخط سككي وكذلك إلى مصافي بيجي"، مشيراً إلى "قرب اكتمال خطوط الموصل وصلاح الدين".

وبشأن الربط السككي الخارجي، أوضح لعيبي، أن "كل عملية ربط بين دول تخضع لمعيارين، الأول هو الجدوى الاقتصادية، والثاني الاعتبارات السياسية".

ولفت إلى أن "الوزارة تعتزم ربط العراق سككياً مع تركيا خلال الفترة المقبلة"، من دون تفاصيل إضافية.

وأضاف وزير النقل أن "شبكات العراق لا تستوعب حاليّاً الربط السككي مع دولة الكويت، لأنها مصممة للنقل الداخلي وتحتاج إلى أمور كثيرة للقيام بمثل هذا المشروع".