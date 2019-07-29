قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، إن بلاده ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها "إن لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الشأن".

وشدّد أقار، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، على أن تركيا هي الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الآمنة في سوريا، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع.

وأكّد البيان ضرورة مُصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، وإخراجه من المنطقة الآمنة بشكل كامل.

وأوضح أن عمق المنطقة الآمنة يجب أن يمتدّ إلى 30 أو 40 كيلومتراً من الحدود التركية داخل الأراضي السورية.

وأضاف "كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الجمعة الماضية، إن لم نصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة، فستُضطرّ تركيا إلى شكيل المنطقة في سوريا بمفردها".

وأوضح البيان أن أقار أكد لنظيره الأمريكي ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالكامل.

وأردف بأن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي على حدودها الجنوبية، مبيّناً أن بلاده لا تهدف إلى حماية أمنها وأمن مواطنيها فحسب، "بل حماية الأكراد والعرب والأشوريين والمسيحيين والأيزيديين وبقية الإثنيات والطوائف الأخرى في المنطقة".

وفي ما يتعلق ببرنامج الطائرات الحربية F-35، قال أقار وفقاً للبيان، إن تركيا ليست مجرد عميل سيشتري الطائرات، بل شريك ومساهم في مشروع إنتاجها، الذي ينبغي أن يسير وفق الخطة المرسومة له مسبقاً.