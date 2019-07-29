سياسة
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إحراق مسلم في الهند بعد رفضه ترديد ترنيمة هندوسية
تعرّض هندي مسلم يبلغ من العمر 15 عاماً، للحرق على أيدي أربعة أشخاص بعد رفضه ترديد ترنيمة هندوسية، وفقاً لما نشره الاثنين، موقع خدمة الأخبار الهندية الآسيوية.
إحراق مسلم في الهند بعد رفضه ترديد ترنيمة هندوسية
الشرطة الهندية فتحت تحقيقاً في إحراق الفتى المسلم / AA
29 يوليو 2019

أقدم 4 أشخاص على إحراق فتىً مسلم رفض ترديد ترنيمة هندوسية بولاية أتر برديش الهندية، وفق ما أورده الاثنين موقع خدمة الأخبار الهندية الآسيوية.

وقال الموقع إن الفتى الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، نُقِل إلى المستشفى إثر إصابته بحروق بنسبة 45%.، وأضافت أن 4 أشخاص اختطفوا الفتى، وطلبوا منه ترديد الترنيمة الهندوسية "جاي شري رام"، ولكنه رفض فأقدموا على إحراقه بعد تكبيل يديه وسكب مادة الكيروسين على جسده.

لكن المسؤول في الشرطة سانتو ش كومار سينغ، قال إن ادعاءات الإحراق "مثيرة للشبهة" لوجود تناقضات في إفادات الفتى، مضيفاً أن الشرطة فتحت تحقيقاً حول الحادثة وشرعت في فحص كاميرات المراقبة.

وخلال الأسبوع الماضي وجّه نحو 50 مثقَّفاً هنديّاً مناشدة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لاتخاذ خطوات للحَدّ من جرائم القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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