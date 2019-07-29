أقدم 4 أشخاص على إحراق فتىً مسلم رفض ترديد ترنيمة هندوسية بولاية أتر برديش الهندية، وفق ما أورده الاثنين موقع خدمة الأخبار الهندية الآسيوية.

وقال الموقع إن الفتى الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، نُقِل إلى المستشفى إثر إصابته بحروق بنسبة 45%.، وأضافت أن 4 أشخاص اختطفوا الفتى، وطلبوا منه ترديد الترنيمة الهندوسية "جاي شري رام"، ولكنه رفض فأقدموا على إحراقه بعد تكبيل يديه وسكب مادة الكيروسين على جسده.

لكن المسؤول في الشرطة سانتو ش كومار سينغ، قال إن ادعاءات الإحراق "مثيرة للشبهة" لوجود تناقضات في إفادات الفتى، مضيفاً أن الشرطة فتحت تحقيقاً حول الحادثة وشرعت في فحص كاميرات المراقبة.

وخلال الأسبوع الماضي وجّه نحو 50 مثقَّفاً هنديّاً مناشدة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لاتخاذ خطوات للحَدّ من جرائم القتل.