سياسة
2 دقيقة قراءة
بومبيو يجدّد عزم واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بالخليج
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، إن بلاده لا تزال عازمة على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
بومبيو يجدّد عزم واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بالخليج
بومبيو: واشنطن مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز / AP
29 يوليو 2019

جدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، اعتزام بلاده تشكيل تحالف دولي "لحماية الملاحة في الخليج".

وفي تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، قال بومبيو إن واشنطن مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تعمل على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج.

وجدّد بومبيو الاتهامات الأمريكية لإيران برعاية الإرهاب والعمل على تطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكّد بومبيو أن واشنطن تعمل على تقويض حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران في العراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب في يونيو/حزيران الماضي، عن استيائه مما سماه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في مضيق هرمز، مطالباً دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان بـ"حماية سفنها بنفسها".

وتصاعد التوتر مؤخَّراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us