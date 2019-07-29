جدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين، اعتزام بلاده تشكيل تحالف دولي "لحماية الملاحة في الخليج".

وفي تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، قال بومبيو إن واشنطن مستعدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تعمل على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في الخليج.

وجدّد بومبيو الاتهامات الأمريكية لإيران برعاية الإرهاب والعمل على تطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكّد بومبيو أن واشنطن تعمل على تقويض حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران في العراق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب في يونيو/حزيران الماضي، عن استيائه مما سماه "حماية الولايات المتحدة للمسارات البحرية دون مقابل لسنوات" في مضيق هرمز، مطالباً دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان بـ"حماية سفنها بنفسها".

وتصاعد التوتر مؤخَّراً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.