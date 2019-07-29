سياسة
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حكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل 5 من قيادات مليشيات حفتر
نشرت صفحة عملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق ضد هجوم مليشيات حفتر على طرابلس على فيسبوك مقتل 5 قيادات من مليشيات خليفة حفتر خلال معارك اليومين الماضيين.
حكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل 5 من قيادات مليشيات حفتر
حكومة الوفاق تعلن مقتل 5 قيادات من مليشيات حفتر في ليبيا / AA
29 يوليو 2019

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً الاثنين، مقتل 5 قيادات من مليشيات خليفة حفتر خلال معارك اليومين الماضيين حول العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية بركان الغضب، التي أطلقتها حكومة الوفاق لصد هجوم مليشيات حفتر على طرابلس، عبر صفحتها على فيسوك، أسماء القتلى وهم: فرج البوعيشي الفرجاني قائد ميداني بالكتيبة 321، ومحمد فرج القطعاني قائد ميداني باللواء 73 مشاة، وأحمد موسى الزنتناني آمر الكتيبة 78 سلفية، ومحمد اقريش آمر محور الزطارنة باللواء السابع الكانيات، وعبد العزيز الدرهوبي آمر محور عين زارة وآمر القوة السلفية باللواء السابع الكانيات.

وبينت أن هؤلاء سقطوا قتلى خلال معارك يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن مليشيات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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