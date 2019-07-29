سياسة
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مقتل 8 متظاهرين برصاص قوات الأمن بولاية شمال كردفان السودانية
أفاد مراسل TRT عربي في السودان بمقتل 8 متظاهرين برصاص قوات الأمن السودانية بولاية شمال كردفان، فيما أكدت نقابة أطباء السودان أن طالبين على الأقل قُتلا بالرصاص الحي.
مقتل 8 متظاهرين برصاص قوات الأمن بولاية شمال كردفان السودانية
السودانيون يواصلون تظاهرهم ضد المجلس العسكري مطالبين إياه بتسليم السلطة للمدنيين / AFP
29 يوليو 2019

قال مراسل TRT عربي في السودان الاثنين، إن 8 متظاهرين قُتلوا برصاص قوات الأمن السودانية بولاية شمال كردفان.

وقالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة إن 4 طلاب على الأقل قتلا بالرصاص في احتجاج بمدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، مضيفةً أن عدداً من الأشخاص أصيبوا لكنها لم تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت وكالة الأناضول نقلت عن مصادر محلية "سقوط قتلى وجرحى في مظاهرات عنيفة بمدينة الأُبيض وسط السودان".

ومن المقرر، أن يستأنف المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير، الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول وثيقة "الإعلان الدستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأعرب المجلس مراراً عن عزمه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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