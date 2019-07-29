قال مراسل TRT عربي في السودان الاثنين، إن 8 متظاهرين قُتلوا برصاص قوات الأمن السودانية بولاية شمال كردفان.

وقالت نقابة أطباء السودان المرتبطة بالمعارضة إن 4 طلاب على الأقل قتلا بالرصاص في احتجاج بمدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، مضيفةً أن عدداً من الأشخاص أصيبوا لكنها لم تكشف مزيداً من التفاصيل.

وكانت وكالة الأناضول نقلت عن مصادر محلية "سقوط قتلى وجرحى في مظاهرات عنيفة بمدينة الأُبيض وسط السودان".

ومن المقرر، أن يستأنف المجلس العسكري وقوى الحرية و التغيير، الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول وثيقة "الإعلان الدستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأعرب المجلس مراراً عن عزمه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.