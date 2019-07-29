أعلنت السعودية الأحد، مقتل اثنين من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن، فيما يواصل الحوثيون هجماتهم على مطار أبها جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قُتل الملازم سعود بن محمد الغامدي، والجندي موسى جراد الجابري، على الحدود الجنوبية مع اليمن، وقدم الملك سلمان بن عبد العزيز تعازيه لأسرتي الجنديين.

ولم تتطرق الوكالة إلى تفاصيل مقتل الجنديين وتوقيته، غير أن جماعة الحوثي تعلن بشكل شبه يومي مقتل وجرح جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت في ساعة متأخرة من ليل الأحد، مطار أبها الدولي وأصابت مواقع هامة فيه.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو المسير "نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع هامة في المطار".

وأكد سريع أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردّاً على ما وصفها بـ"جرائم العدوان" وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية.

وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطار جازان ومطار أبها، جنوبي غربي المملكة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل محافظات عدة. ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف الذي تقوده السعودية القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.