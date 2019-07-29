سياسة
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رئيس البرلمان التركي: تنظيم كولن الإرهابي يهدد كل البلدان التي ينشط فيها
أكد رئيس البرلمان التركي، أن تنظيم كولن الإرهابي يستهدف بالدرجة الأولى الدولة التركية، وكذلك الدول الصديقة لها، مشدداً على أنه يسعى للتغلغل في مفاصل الدول التي ينشط فيها، وينتشر في مؤسساتها كمرض السرطان.
رئيس البرلمان التركي: تنظيم كولن الإرهابي يهدد كل البلدان التي ينشط فيها
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب خلال زيارة رسمية إلى منغوليا / AA
29 يوليو 2019

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الاثنين، إن تنظيم كولن الإرهابي لا تشكل تهديداً لتركيا فحسب، بل تعتبر تهديداً لكل البلدان التي تنشط فيها.

وأوضح شنطوب في مستهل لقائه نظيره المنغولي جومبوجا زاندانشاتار، أن تنظيم كولن يقوم من خلال غطاء التعليم والمساعدات الإنسانية، بالتغلغل في مفاصل الدول التي تنشط فيها، وتنتشر في مؤسساتها كمرض السرطان.

وأضاف أن هذه المنظمة تستهدف بالدرجة الأولى الدولة التركية، وكذلك الدول الصديقة لأنقرة، من بينها منغوليا.

وأكد أن وقف المعارف التركي مستعد لإدارة كل مدارس كولن، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس.

وعن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، قال شنطوب إن العام الحالي يصادف الذكرى السنوية الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وأن علاقات شعبي البلدين أعمق من ذلك التاريخ بكثير.

وتابع قائلاً إن "علاقاتنا التجارية بقيت دون مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، وكلا البلدين لديهما الإرادة الحقيقية لرفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل".

وأردف "في حال نظمت الخطوط الجوية التركية رحلات يومية إلى منغوليا، فإنه سيكون بإمكان المستثمرين الأتراك القدوم إلى هذا البلد بسهولة والاستثمار في العديد من المجالات والقطاعات".

والأحد، وصل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، برفقة وفد من نواب البرلمان، إلى عاصمة منغوليا "أولان باتور"، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي شنطوب خلال زيارته الرسمية الرئيس المنغولي خالتماغين باتولغا، وسيشارك شنطوب خلال تواجده في أولان باتور، بعدد من الفاعليات والأنشطة، منها افتتاح منشآت أنجزتها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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