هاجم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي الأحد، حقولاً نفطية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق؛ في هجوم يعد الأول من نوعه من هزيمة التنظيم نهاية 2017.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين التابعة للجيش العراقي إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ‎اليوم حقول عجيل وعلاس في محافظة صلاح الدين، لكن قوات شرطة الطاقة تصدت لهم، ومنعت وصولهم إلى المواقع النفطية".

وأضاف أن "الهجوم يعد الأول من نوعه منذ طرد عناصر التنظيم من المحافظة نهاية 2017".

وأوضح سعد محمد أن "عناصر التنظيم حاولوا استهداف القوات الأمنية المكلفة بحماية حقول النفط تمهيداً لاقتحام المنطقة النفطية".

وتابع محمد أن "المنطقة شهدت وصول تعزيزات عسكرية تحسباً لأي طارئ"، لافتاً إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن.

وفي محافظة الأنبار غربي البلاد، قُتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ودُمر مقران لمسلحي التنظيم بقصف جوي نفذه سلاح الجو العراقي، حسب مصدر عسكري.

وقال مجيد الياسري، الضابط بالفرقة السابعة في الجيش، لوكالة لأناضول، إن "طيران الجيش قصف اليوم موقعين لمسلحي داعش في قضاءي راوة والرطبة غربي الأنبار".

وأضاف الياسري أن "القصف تسبب في مقتل 4 من مسلحي التنظيم وتدمير مقرين يضمان أسلحة وعتاداً متنوعاً".

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، عبر بيان، اعتقال 6 عناصر التنظيم الإرهابي في الجانب الشرقي من مدينة الموصل مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على أوامر قبض قضائية وتعاون المواطنين ألقى القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية؛ أحدهم كان يعمل فيما يسمى الأمنية، والبقية كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

وبدأ تنظيم داعش الإرهابي، مؤخراً، شن هجمات على الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصاً في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمته في العراق، فإن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق المحررة.