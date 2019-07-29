أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن إيران رفضت عرضه "السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني"، لافتاً إلى أن نظيره محمد جواد ظريف يتمتع بحرية الحديث في الولايات المتحدة.

وقال بومبيو في تغريدة عبر توتير "عرضت مؤخراً السفر إلى طهران والتحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني والنظام لم يقبل عرضي".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة "لا تخشى مجيء جواد ظريف إلى أمريكا، حيث يتمتع بالحق في التحدث بحرية".

وتابع متسائلاً "هل حقائق نظام خامنئي سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، كاملة وغير مختصرة؟".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي؛ لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.