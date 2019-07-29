أهم الأحداث:

وزير الداخلية التركي يؤكد أن بلاده لم تُرحّل أي سوري أو أجنبي يقيم على الأراضي التركية بشكل قانوني، وقوى الحرية والتغيير في السودان تستأنف مفاوضاتها مع المجلس العسكري الثلاثاء.

الجديد على TRT عربي:

آردين.. أسرار آلة موسيقية موريتانية للنساء فقط

مسيحيو القدس يتحدَّون آلة البطش والتهجير الإسرائيلي

شاهد!

تركيا بوابة السياح

صويلو: تركيا لم ترحّل أي سوري أو أجنبي يقيم على أراضيها بشكل قانوني

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، إن تركيا لم ترحّل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم على الأراضي التركية بشكل قانوني. [الأناضول]

وأكّد صويلو أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية ولا يوجد ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني. وأضاف "لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليست لدينا رغبة في هذا الاتجاه". [TRT عربي]

والاثنين الماضي أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين فيها ممَّن يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى، لتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي بتاريخ أقصاه 20 أغسطس/آب المقبل. [الأناضول]

قوى الحرية والتغيير في السودان تستأنف

مفاوضاتها

مع المجلس العسكري الثلاثاء

قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن التحالف المعارض سيستأنف الثلاثاء المفاوضات المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي حول الإعلان الدستوري. [TRT عربي]

وأشار القيادي في الحركة التي تقود الحراك الشعبي ساطع الحاج، إلى أن المشاورات بين كتل قوى التغيير مستمرة، بهدف الوصول إلى رؤية وصيغة موحدة بشأن الإعلان الدستوري، الذي يُفترض أن يحدّد واجبات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان ومسؤولياته خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات. [الأناضول]

وأضاف الحاج "نستقبل حاليّاً الرؤى والملاحظات من قوى الحرية والتغيير والشخصيات الأكاديمية والمختصة حول الإعلان الدستوري، تمهيداً لبلورة رؤية موحَّدة، والانخراط في التفاوض المباشر مع العسكري الثلاثاء". [الأناضول]