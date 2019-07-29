قتل، الإثنين، ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرون جراء إطلاق نار خلال مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما ذكر مسؤول أمريكي.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ديون براكو، عضو مجلس مدينة غيلروي في الولاية أن إطلاق النار وقع ليل الأحد خلال اليوم الأخير للمهرجان الذي استمر ثلاثة أيام، مضيفاً أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية.

وأفادت شبكة CNN بأن مطلق النار هو رجل أبيض في الثلاثينيات من العمر وأطلق الرصاص من بندقية كان يحملها.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة عبر حسابه على تويتر دعا فيها "الناس إلى توخي الحذر والسلامة".